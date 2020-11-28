11.7 مليار درهم مكاسب أسواق” الامارات” خلال أسبوع

المستقلة/أمل نبيل/ حققت سوق دبي مكاسب سوقية قدرها 11.5 مليار درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع رأس المال السوقي الى 336.58 مليار درهم مقابل 325.07 مليار درهم الأسبوع السابق.

بينما حقق سوق أبو ظبي مكاسب قدرها 230 مليون درهم، مرتفعا من 720.09 مليار درهم الى 720.32 مليار درهم.

وارتفع سوق دبي المالي بنسبة 4.4 ٪ ، مقابل مستوى 2316.11 نقطة الأسبوع السابق.

وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.18 ٪ إلى مستوى 4971.93 نقطة، مقابل 4913.71 نقطة الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب في سوق الامارات نحو 1.81 مليار درهم، مقابل مبيعات إجمالية بنحو 1.54 مليار درهم.