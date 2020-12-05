11٪ زيادة في معدلات السيولة ببورصة قطر خلال نوفمبر

المستقلة/- أنهت السوق القطرية تعاملات شهر نوفمبر الماضي على صعود جماعي.

وصعد المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 5.89% ليغلق تداولات الشهر الجاري عند النقطة10262.1.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية نوفمبر نحو 590.507 مليار ريال، بارتفاع 4.50% يقدر بـ25.432 مليار ريال، عن مستواه في نهاية أكتوبر.

وارتفعت السيولة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 11.45% عند 11.49 مليار ريال، مقابل 10.31 مليار ريال خلال أكتوبر.

وبلغت أحجام التداول في الشهر الجاري 5.42 مليار سهم، بانخفاض 4.07% عن مستواها في أكتوبر الماضي عند 5.65 مليار سهم.