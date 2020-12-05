11٪ زيادة في معدلات السيولة ببورصة قطر خلال نوفمبر

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/- أنهت السوق القطرية تعاملات شهر نوفمبر الماضي على صعود جماعي.

وصعد المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 5.89% ليغلق تداولات الشهر الجاري عند النقطة10262.1.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية نوفمبر نحو 590.507 مليار ريال، بارتفاع 4.50% يقدر بـ25.432 مليار ريال، عن مستواه في نهاية أكتوبر.

وارتفعت السيولة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 11.45% عند 11.49 مليار ريال، مقابل 10.31 مليار ريال خلال أكتوبر.

وبلغت أحجام التداول في الشهر الجاري 5.42 مليار سهم، بانخفاض 4.07% عن مستواها في أكتوبر الماضي عند 5.65 مليار سهم.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. بريتني سبيرز تطلق Swimming In The Stars بعد 4 أعوام من تسجيلها

اخر الاخبار

روسيا توزع لقاح “سبوتينك-في” على 70 مستشفى بموسكو

اخر الاخبار

11٪ زيادة في معدلات السيولة ببورصة قطر خلال نوفمبر

اخر الاخبار

لقاح ” جلاكسو” يظهر مناعة قوية ضد فيروس كورونا

اخر الاخبار

فى تسجيل صوتي مسرب ..منى السابر تهدد ابنتها حلا الترك بفضحها

اخر الاخبار

فيديو.. “الفن سبوبة بالنسبة لي” تصريحات جريئة لكندة علوش

اخبار العراق

2 مليار دينار مشتريات للمستثمرين الأجانب في بورصة العراق خلال نوفمبر