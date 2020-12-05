11٪ زيادة في معدلات السيولة ببورصة قطر خلال نوفمبر
المستقلة/- أنهت السوق القطرية تعاملات شهر نوفمبر الماضي على صعود جماعي.
وصعد المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 5.89% ليغلق تداولات الشهر الجاري عند النقطة10262.1.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية نوفمبر نحو 590.507 مليار ريال، بارتفاع 4.50% يقدر بـ25.432 مليار ريال، عن مستواه في نهاية أكتوبر.
وارتفعت السيولة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 11.45% عند 11.49 مليار ريال، مقابل 10.31 مليار ريال خلال أكتوبر.
وبلغت أحجام التداول في الشهر الجاري 5.42 مليار سهم، بانخفاض 4.07% عن مستواها في أكتوبر الماضي عند 5.65 مليار سهم.
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