يوفنتوس يضم لاعبا برازيليا

المستقلة/- حسم يوفنتوس صفقة برازيلية بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال سانتوس، في بيان رسمي: “أبرم النادي اتفاقا مع يوفنتوس حول انتقال المهاجم كايو جورج”.

وصرح أندريس رويدا، رئيس سانتوس: “وافق يوفنتوس على الشروط التي وضعناها، والتي نعتقد أنها الأفضل في هذا الوقت للنادي، بالنظر إلى السيناريو الذي وجدنا أنفسنا فيه”.

وأضاف: “حظ سعيد لكايو جورج، ونأمل أن يحظى بمسيرة رائعة في الفترة المقبلة”.

وقالت تقارير إيطالية، إن سانتوس سيحصل على 1.5 مليون يورو قيمة الصفقة، بالإضافة إلى مبلغ مماثل في حالة تأهل يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا عام 2022.

ويتضمن عقد كايو جورج حصول سانتوس على مليون يورو، بناء على عدد المباريات التي سيشارك خلالها اللاعب مع يوفنتوس.

وسيمتد عقد كايو جورج مع يوفنتوس حتى 2026، وسيكون لسانتوس الأولوية إذا قرر اليوفي إعارة اللاعب مستقبلا.