يوفنتوس يحسم مصير كيليني رسميا

المستقلة/- أعلن نادي يوفنتوس عن تجديد عقد مدافعه الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني.

وقال يوفنتوس، في بيان رسمي، إن كيليني وقع على عقد جديد مع النادي سيمتد حتى صيف عام 2023.

وانتهى العقد القديم لكيليني مع يوفنتوس في شهر يونيو/حزيران الماضي.

من جانبه، ذكر موقع “فوتبول إيطاليا” أن إدارة يوفنتوس قررت منح كيليني راتبا سنويا قيمته 2.5 مليون يورو في العقد الجديد.

وخاض كيليني 535 مباراة رسمية مع يوفنتوس في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 36 هدفا.

كان قائد يوفنتوس المتوج أخيرا مع المنتخب الإيطالي ببطولة أوروبا “يورو 2020″، قد بدأ مسيرته في ليفورنو قبل انتقاله إلى فيورنتينا ومن ثم رحل إلى “السيدة العجوز” في صيف عام 2005.