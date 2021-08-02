يوفنتوس يحدد بديل لوكاتيلي

المستقلة/- سيقدم يوفنتوس على محاولة جديدة، من أجل التعاقد مع مانويل لوكاتيلي، نجم ساسولو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فقد ذكرت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن فيديريكو تشيروبيني، المدير الرياضي ليوفنتوس، يخطط للاتصال مجددا بكارنيفالي، رئيس نادي ساسولو، من أجل إقناعه بقبول عرض البيانكونيري للتعاقد مع لوكاتيلي.

وأضافت أنه رغم ذلك، فإن يوفنتوس لا ينوي تغيير العرض المقدم لساسولو، في ظل اقتناع النادي بأن عرضه مناسب ومقبول.

وأشارت إلى أن إدارة السيدة العجوز وضعت خطة بديلة، تحسبا لفشل التعاقد مع لوكاتيلي، ألا وهي ضم الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب وسط تشيلسي، لا سيما أنه ليس له مكان في تشكيلة البلوز الأساسية، تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل.

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