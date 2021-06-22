يزيدي : الحزب الديمقراطي الكردستاني يقود اقليم كردستان الى الهاوية

المستقلة /- هاجم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، محذرا من ان الحزب يقود إقليم كردستان الى الهاوية.

وقال يزيدي في حوار تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يقود اقليم كردستان الى الهاوية”، مشددا على ضرورة “تصحيح الأوضاع السياسية في إقليم كردستان”.

وأضاف، أنه “سنعمل على إعادة الكرد الى الحاضنة العراقية”، مشيرا الى أن “تحالف كردستان الذي تشكل مؤخرا لا يستهدف أي جهة وإنما لتصحيح الوضع الكردي”.

وأكد يزيدي، أن “تحالف كردستان سيكون الواجهة الجديدة للكتل الكردية”، لافتا الى “وجود تقارب في وجهات النظر مع باقي الأحزاب الكردية”.