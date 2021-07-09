ياسمين عبد العزيز تحصل على الاقامة الذهبية في الإمارات

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت ياسمين عدة صور لها برداء أحمر اللون من دبي، عبر حسابها الشخصي على انستغرام، وعلقت: “سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة”.

أثيرت مؤخرا ضجة كبيرة عبر مواقع السوشيال ميديا بعد الأخبار التي تفيد بأن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قامت بتعذيب خادمتها الفلبينية، مما جعل زوجها الفنان أحمد العوضي مدافعًا عنها.

وقال العوضي: “السادة الصحفيين زملائي بيعتلولي أن الخبر ده بيتبعتلهم من رقم دولي، طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها”.

وتابع: “أنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم، لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم و إعمالا لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه).

وأضاف: إعمالا لقول الإمام الشافعي: إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين، ما هي إلا محاولات بائسه لن تجدي نفعا، فها هو خبر نشرته صفحة أعدت خصيصا لياسمين.

واستطرد: تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام، وأنا لن أتجاوز احتراما للجميع وارجو من تسول له نفسه تشويه صورة ياسمين الهدوء والراحه.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تحصل على الاقامة الذهبية في الإمارات

اخر الاخبار

صحة ميسان تحذر من ايام وبائية قاسية

اخر الاخبار

أصل فايروس كورونا قبل 17 عاما

اخبار مصر

ناشطة اجتماعية تطلب الزواج من كلب..شاهد

اخر الاخبار

محاولة اغتيال صحفي مشهور لسبب صادم

رياضية

تعرف على مجموعة العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما

اخبار السعودية

السعودية على موعد لرؤية عام 2030

اخبار السعودية

السعودية على موعد لرؤية عام 2030

رياضية

مدرب سوريا يطالب بالصفح عن نجم المنتخب

رياضية

ريال مدريد ينافس برشلونة على نجم الدنمارك

اخبار العراق

ائتلاف دولة القانون يعلن انطلاق حملته الدعائية تمهيداً للمشاركة في الانتخابات

رياضية

جدول مباريات الجولة 37 من الدوري العراقي

رياضية

زيدان يرفض عروضا مغرية من أجل تحقيق حلمه

اخبار العراق

جسد المجتمع وروح الإنسان

اخر الاخبار

مرتزقة كولومبيين وأميركيين نفذوا عملية اغتيال رئيس هايتي

اخر الاخبار

ميادة الحناوي تكشف سبب تركها مصر

اخر الاخبار

بعد الانسحاب الامريكي..طالبان تسيطر على 85% من الأراضي الأفغانية