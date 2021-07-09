ياسمين عبد العزيز تحصل على الاقامة الذهبية في الإمارات

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت ياسمين عدة صور لها برداء أحمر اللون من دبي، عبر حسابها الشخصي على انستغرام، وعلقت: “سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة”.

أثيرت مؤخرا ضجة كبيرة عبر مواقع السوشيال ميديا بعد الأخبار التي تفيد بأن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قامت بتعذيب خادمتها الفلبينية، مما جعل زوجها الفنان أحمد العوضي مدافعًا عنها.

وقال العوضي: “السادة الصحفيين زملائي بيعتلولي أن الخبر ده بيتبعتلهم من رقم دولي، طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها”.

وتابع: “أنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم، لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم و إعمالا لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه).

وأضاف: إعمالا لقول الإمام الشافعي: إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين، ما هي إلا محاولات بائسه لن تجدي نفعا، فها هو خبر نشرته صفحة أعدت خصيصا لياسمين.

واستطرد: تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام، وأنا لن أتجاوز احتراما للجميع وارجو من تسول له نفسه تشويه صورة ياسمين الهدوء والراحه.