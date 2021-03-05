وكيل محمد صلاح يثير الجدل بعد مباراة تشيلسي

المستقلة/- أثار رامي عباس، وكيل أعمال المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي حالة من الجدل بعد تبديل الأخير في المباراة التي خسرها الليفر ضد تشيلسي (1-0).

وخرج محمد صلاح وزميله كورتيس جونز، من أرض الملعب، في الدقيقة 62، ودخل بدلا منهما كل من المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

والتقطت عدسات الكاميرات محمد صلاح وهو يبدي استياءه، على مقاعد البدلاء.

ونشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، تغريدة غريبة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل النجم المصري في الدقيقة 62.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن هذه التغريدة الغريبة تتعلق باستبدال صلاح، وأنها إشارة جديدة لاقتراب النجم المصري من الرحيل عن الفريق.

وواصل ليفربول انهياره على ملعبه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تلقيه خسارته الخامسة على التوالي في معقله (آنفيلد) للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة.

ويتصدر محمد صلاح (28 عاما) ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفا.

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