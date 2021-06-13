وفد وزاري فلسطيني يبحث في القاهرة إعادة لبحث  إعمار غزة

المستقلة/-احمد عبدالله/ توجه، اليوم الأحد، وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، إلى القاهرة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الوزاري بعدد من المسؤولين المصريين، خاصة المختصين بقضايا الإعمار.

وضم الوفد: وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الدولة المدنية بين الدستور ووعي المواطن

اخر الاخبار

الصحة السعودية تعلن شروط الراغبين بأداء مناسك الحج

اخر الاخبار

وفد وزاري فلسطيني يبحث في القاهرة إعادة لبحث  إعمار غزة

اخر الاخبار

الدكتورة ميسان حمودة: “الخلايا الجذعية الذاتية” الحل الثوري لزراعة الشعر

اخبار العراق

وفاة الشاعر الكبير سعدي يوسف عن 85 عاما

اخبار العراق

خمس جامعات عراقية ضمن تصنيف “QS” لأفضل 1300 جامعة من 93 دولة

اخر الاخبار

ضبط 20 الف حبه مخدرة مخبأة بين الانقاض في صحراء الرطبة غربي الانبار

اخر الاخبار

ضبط 20 الف حبه مخدرة مخبأة بين الانقاض في صحراء الرطبة غربي الانبار

اخر الاخبار

التربية : انطلاق الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي

الاخبار

الصحة العراقية تنفي رفع توصيات تتعلق برفع الحظر الجزئي المفروض

الاخبار

المنافذ الحدودية تعلن عن مجمل نشاطاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية

اخر الاخبار

وزير النفط العراقي :استقرار أسعار النفط بين 68-75 دولار في النصف الثاني من العام

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الاحد

الاخبار

التقاعد: لا زيادة في الرواتب المتقاعدين إلابقانون يشرع في البرلمان

اخر الاخبار

اسرائيل: حماس سترد على مسيرة الاعلام

الاخبار

طقس العراق :ارتفاع في درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد

اخر الاخبار

احذر واتساب يتعرض للاختراق من جديد