وفد الاتحادات الخليجية يصل البصرة ويبدأ أولى مهام عمله

المستقلة /- أعلن شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية وممثل العراق في مرافقة لجنة التفتيش الخليجية المكلفة للاطلاع على منشات مدينة البصرة التي من المؤمل ان تحتضن خليجي 25 .

وقال كامل في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن اللجنة المشرفة وصلت للعراق والمؤلفة من ميرزا احمد علي ، وخالد الحاج من اللجنة الخليجية القادمة الى محافظة البصرة للاطلاع على جاهزية العراق لإستضافة بطولة خليجي 25 .

وبين ان اليوم ستباشر اللجنة عملها وستطلع على كل المنشآت الرياضية التي جهزت لاستضافة خليجي 25 .

واكد ان وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة التطبيعية هيأت كل جوانب الاستضافة وتجوال الوفد بغية الاطلاع على كل المنشآت الخاصة للبطولة التي جهزت بشكل مثالي .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وفد الاتحادات الخليجية يصل البصرة ويبدأ أولى مهام عمله

اقتصادية

صادرات العراق لأمريكا من النفط الخام تجاوزت 3 ملايين برميل خلال شهر آذار

اخبار العراق

الكاظمي يغادر إلى الإمارات على رأس وفد حكومي

اخبار العراق

تقرير : زراعة اربيل تنسق مع بغداد لرفع انتاج وتسويق منتجات الدواجن

اخبار العراق

جودت : المرحلة المقبلة ستكون لإقرار قوانين اقتصادية تدعم المنتج المحلي

اخبار العراق

محافظة بغداد تؤكد.. المواطن مخير بين أخذ لقاح سينوفارم أو أسترازينيكا

رياضية

ريال سوسييداد بطل أغرب نهائي في كأس ملك إسبانيا

رياضية

ريال سوسييداد بطل أغرب نهائي في كأس ملك إسبانيا

اخر الاخبار

فيديو.. فنانة شابة تعلن زواجها من سعد الصغير وتهاجم زوجته الأولى

اخر الاخبار

فيديو.. “بعد تغير ملامحها” غادة عبد الرازق تثير ضجة على السوشيال ميديا

رياضية

ليفربول يدك شباك أرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

أول رد مصري على أحداث الأردن

اخر الاخبار

ثلاث مطربات يحيون حفل نقل موكب المومياوات الملكية

اخر الاخبار

المغربي عصام حميش يختار الفنانة يارا لغناء شارة ”ولاد العم”

اخر الاخبار

الصبّاح إخوان تدخل التنافس الرمضاني في ستة إنتاجات 

اخر الاخبار

السيسي يستقبل الموكب الذهبي لملوك مصر.. فيديو

اخر الاخبار

مصر.. الموكب الذهبى يصل المتحف القومى والمدفعية تطلق 21 طلقة