وفد الاتحادات الخليجية يصل البصرة ويبدأ أولى مهام عمله

المستقلة /- أعلن شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية وممثل العراق في مرافقة لجنة التفتيش الخليجية المكلفة للاطلاع على منشات مدينة البصرة التي من المؤمل ان تحتضن خليجي 25 .

وقال كامل في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن اللجنة المشرفة وصلت للعراق والمؤلفة من ميرزا احمد علي ، وخالد الحاج من اللجنة الخليجية القادمة الى محافظة البصرة للاطلاع على جاهزية العراق لإستضافة بطولة خليجي 25 .

وبين ان اليوم ستباشر اللجنة عملها وستطلع على كل المنشآت الرياضية التي جهزت لاستضافة خليجي 25 .

واكد ان وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة التطبيعية هيأت كل جوانب الاستضافة وتجوال الوفد بغية الاطلاع على كل المنشآت الخاصة للبطولة التي جهزت بشكل مثالي .