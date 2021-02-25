وفاة رجل الأعمال المصري حسين صبور عن عمر يناهز 85 عاما

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن اليوم الخميس عن وفاة رجل الأعمال المصري المهندس حسين صبور، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 85 عاما.

وقد كتب نجل رجل الأعمال الراحل، أحمد حسين صبور، عبر حسابه على ”فيسبوك“ اليوم الخميس: ”إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله والدى م. حسين صبــــور. أسألكم الفاتحة والدعاء“.

ونعى الراحل نائب مدير نادي الصيد السابق حسن سوكا عبر صفحته بـ“فيسبوك“ قائلا: ”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. توفي إلى رحمة الله تعالى الأب والمعلم حسين فايق صبور.. أسأل الله العظيم صاحب العرش الكريم أن يتغمده برحمته الواسعة ويغفر له“.

وحسين صبور واحد من كبار المعماريين في مصر والعالم العربي، وتولى رئاسة نادي الصيد 1992، وكان نائب رئيس رجال الأعمال العرب.

وأسس الراحل العديد من شركات التنمية العقارية في مصر كما ساهم في إقامة العديد من المدن الجديدة في مصر، وشغل رئاسة جمعية رجال الأعمال المصريين.

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