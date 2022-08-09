وفاة بطلة فيلم Grease  أوليفيا نيوتن جون

أوليفيا نيوتن جون

المستقلة/- توفيت الإثنين الممثلة والمغنية الأسترالية أوليفيا نيوتن جون، التي اشتهرت بدورها أمام النجم جون ترافولتا في فيلم Grease، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع سرطان الثدي.

ونشر حساب الفنانة الراحلة على موقع إنستغرام بيانا من زوجها جاء فيه أنها توفيت في مزرعتها في جنوب كاليفورنيا صباح الإثنين محاطة بالعائلة والأصدقاء، مطالبا الجميع باحترام خصوصية العائلة.

وقال البيان: “كانت أوليفيا رمزًا للانتصارات والأمل لأكثر من 30 عامًا وهي تشارك رحلتها مع سرطان الثدي، ويستمر إلهامها العلاجي وتجربتها الرائدة في طب النبات مع صندوق مؤسسة أوليفيا نيوتن-جون، المخصص لبحوث طب النبات والسرطان”.

بطلة فيلم Grease  أوليفيا نيوتن جون

 

كما نعى النجم جون ترافولتا زميلته الراحلة، ونشر صورة لها عبر حسابه في إنستغرام، وكتب معلقا عليها: “عزيزتي أوليفيا ، لقد جعلت حياتنا كلها أفضل بكثير. كان تأثيرك لا يصدق. أنا أحبك جداً”.

كما نعى حساب أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز أوسكار في موقع تويتر النجمة الراحلة، ونشر صورة جمعتها بجون ترافولتا من حفل توزيع جوائز أوسكار عام 1978، وكتب في التعليق : “بعد بضعة أشهر من تاريخ التقاط هذا الصورة، أخذت أوليفيا نيوتن-جون، وجون ترافولتا العالم كالعاصفة، من خلال دوري ساندي وداني في فيلم جريس، الذي أصبح أكثر الأفلام تحقيقا للأرباح سنة 1978”.

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