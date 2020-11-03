وفاة النائب السابق “يحيى السعود” إثر حادث سير مروع

المستقلة /- توفي مساء اليوم الثلاثاء، النائب السابق والمرشح الحالي للانتخابات النيابية يحيى السعود، إثر تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي.

وقال مصدر أمني، إنه أسعف الى طوارئ مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري من قبل كوادر الدفاع المدني النائب السابق يحيى محمد محمود السعود وأولاده المدعو عز الدين والمدعو محمد وشقيقه المدعو عمر محمد محمود السعود على اثر تعرضهم لحادث سير تدهور على الطريق الصحراوي منطقة سواقة.

وبين المصدر أنه وبعد الفحص السريري والشعاعي تبين وفاة النائب السابق (يحيى السعود) ولا زال البقيه قيد العلاج.