وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي

المستقلة/- منى شعلان/أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية ، منذ قليل عن وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ 70 عامًا.

وقالت النقابة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫/أحلام الجريتلي ‫رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلى، مسلسل “البرنس” الذى عرض رمضان الماضى وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.