وفاة الفنانة الفلسطينية “وئام الديري” بظروف غامضة برام الله

المستقلة /- أفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، ان التحريات مستمرة حول ظروف وملابسات وفاة مواطنة عشرينية عثر على جثمانها في منطقة عين مصباح بمدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة الجمعة.

وأكد ازريقات أن النيابة أجرت تحقيقات موسعة وتلقت نتائج أولية من الطب العدلي وتبين سقوطها من علو دون التأكد من أي شبهة جنائية حتى الآن.

من جانبه، نعى مسرح عشتار في رام الله، الفنانة وئام الديري وقال انها توفيت في ظروف غامضة.

وطالب ناشطون فلسطينيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان الحقيقة كاملة، معتبرين أن من حق المجتمع والجميع ان يعرف كيف ماتت المرحومة الديري.