وضع مقرف.. مسؤول تونسي يدعو قيس سعيد إلى الاستقالة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، رئيس البلاد قيس سعيد إلى الاستقالة واصفا الوضع الحالي للبلاد بالـ”مقرف”.

وقال الطبوبي في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” : “يا تفضلوا احكموا البلاد وكونوا مؤتمنين على الشعب يا رجعوا الأمانة لأصحابها، وصاحب الأمانة هو الشعب التونسي وعمق الممارسة الديمقراطية إرجاع الأمانة إلى أصحابها”.

وأضاف أن “السياسي المسؤول والمحنك والمؤتمن على الدولة يسعى إلى تجميع التونسيين في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وإصلاح الوضع العام وليس العكس”.

وأكد الطبوبي على هامش تدشين مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، أنه لا يؤمن بالوساطات، وأن الحديث المتمحور حول الوساطات مردود على أصحابه.

وذكر الطبوبي أن تونس تنهار يوما بعد يوم في ظل انتشار جائحة كورونا وزيادة نسبة الفقر وارتفاع نسق الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا.

وتابع: “لا أحد يزايد على الاتحاد في وطنيته وفي عقلية الممارسة التقدمية والفكر التنويري والروح التقدمية وروح المسؤولية، ولكن البلاد وصلت إلى منحدر خطير ينعكس على الوضع الصحي والتربوي المتردي وعلى جميع الأصعدة.

وشدد أمين عام اتحاد الشغل: “نحن أصحاب باي وشريك أساسي في البلاد ولسنا وسطاء، والاتحاد تأسس قبل دولة الاستقلال، وسنبقى قوة اقتراح وقوة خير وبناء وتقدم”.

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