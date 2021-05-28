وصول وفد من جهاز المخابرات المصرية إلى قطاع غزة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قام وفدا من جهاز المخابرات المصرية وصل إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكانت القناة 11 الإسرائيلية قالت يوم أمس إن “ضابطا مصريا برتبة جنرال وصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة طرح القاهرة بشأن مباحثات حول صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس”.

ومن من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات غير مباشرة مع “حماس” تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار.

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