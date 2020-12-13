وزير الزراعة من مصر هنالك تعاون مشترك باصناف عالية الانتاجية وصناعة الدواجن

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المستقلة /-أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي , انه سيكون هناك تواصل يومي مع المسؤولين عن القطاع الزراعي المصري للتعاون وتبادل الخبرات .

وقال الخفاجي عضو الوفد الوزاري في زيارة مصر ، بحسب بيان لوزارة الزراعة:” هناك نتائج جيدة تحققت من خلال التعاون المشترك مع الجانب المصري في عدة مجالات ، منها الابحاث العلمية الزراعية واستنباط اصناف عالية الانتاجية من الحبوب ، فضلا عن تسليط الضوء على صناعة الدواجن وطرق النهوض بمستوى الانتاج الحيواني والعمل البيطري وتعزيز القدرات في مجال التلقيح الاصطناعي وعدة مجالات تم تضمينها في مذكرة التفاهم وبروتوكول التعاون الذي وقع بين البلدين الشقيقين “.

وبين الخفاجي :” ان تواصلا يوميا سيكون بين الجانبين العراقي والمصري وباعلى المستويات ، لبحث كافة الاجراءات اللازمة وتنفيذ ماتم الاتفاق عليه من تعاون زراعي وتطوير للقدرات “.

واضاف انه :” سيتم التواصل بين الكادر المتقدم في الوزارتين فضلا عن المختصين للشروع بايجاد خريطة عمل فعالة لانجاح العمل المشترك ، سيما بعد الاطلاع على ما تضمنته المراكز البحثية الزراعية في مصر”.

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