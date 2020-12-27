وزير الدفاع يوافق على نظام البديلين لقطعات قيادة عمليات بغداد والمقر العام

وزير الدفاع يوافق على نظام البديلين لقطعات قيادة عمليات بغداد والمقر العام

المستقلة / – وافق وزير الدفاع جمعة عناد، على العمل بنظام البديلين لقطعات قيادة عمليات بغداد والمقر العام.

وأشار كتاب “سري وفوري” صادر عن رئاسة أركان الجيش، اطلع المستقلة، (27 كانون الأول 2020)، على نسخة منه، إلى أن “الوزير وافق على العمل بنظام البديلين لقطعات قيادة عمليات بغداد والمقر العام أسوة بالقطعات الآخرى”.

ووجه الكتاب، إلى المقر المتقدم لقيادة العمليات فضلاً عن قيادة الفرقة الخاصة والمفتشية العسكرية.