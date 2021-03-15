وزارة الصحة : تجهيز دائرة صحة الأنبار بأربع شاحنات أدوية ومستلزمات طبية

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تجهيز دائرة صحة محافظة الأنبار بأربع شاحنات أدوية ومستلزمات طبية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، إنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة، جهزت وزارة الصحة والبيئة/الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية-كيماديا، دائرة صحة الأنبار بأربع شاحنات نوع براد من الأدوية والمستلزمات الطبية”.

وأضاف، “وتضم الشاحنات المواد المختبرية المستخدمة في تشخيص فيروس كورونا بالإضافة إلى المساحيق والشرابات المختلفة ومستلزمات جراحية، حيث تم ادخالها في مخازن قسم صيدلة صحة الأنبار، ليتم توزيعها على المؤسسات الصحية دعماً للموجود الفعلي في المحافظة”.