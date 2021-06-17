وزارة الصحة تؤكد انها ستستلم اكبر دفعة من لقاح فايزر

المستقلة/- تتسلمُ وزارة الصحة والبيئة بداية الاسبوع المقبل اكبر دفعة من لقاح فايزر منذ بدء تجهيزه وحتى الان.

وقال مدير الصحة العامة في الكرخ نازك لهمود الفتلاوي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “السبت او الاحد المقبلين من المقرر ان يشهدا تجهيز اكبر دفعة اسبوعية من لقاح فايزر بمعدل 12 الف جرعة، سيتم توزيعها مباشرة الى المنافذ التلقيحية المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

واشار الى “وضع خطط لتهيئة البنى التحتية لمنافذ التلقيح لتكون ملائمة لسير عملية تجهيز لقاح فايزر، عبر رفدها بسلسلة التبريد حسب الضوابط المعمول بها، مع تجهيز سيارات الاسعاف التي تقوم بنقل اللقاحات من المذاخر الى منافذ التطعيم”.

وكشفت وزارة الصحة مؤخرا ان العام الحالي سيشهد تجهيز 12 مليون جرعة من لقاح فايزر، ودعت المواطنين المشمولين بالتلقيح التسجيل فورا من خلال المنصة الالكترونية.

وبين الفتلاوي ان الدائرة استحدثت 4 منافذ تلقيحية جديدة خاصة بفايزر في مناطق الاطراف منها قطاعات المحمودية وأبو غريب والطارمية والتاجي لتضاف الى المنافذ التلقيحية البالغة 20 منفذا المنتشرة في المراكز الصحية في جانب الكرخ”.

واوضح ان “زيادة المنافذ يهدف الى تخفيف الضغط على المنافذ الحالية وتحقيق التباعد الاجتماعي وتسهيل اجراءات تلقي اللقاح من قبل المواطنين، فضلا عن تغطية الرقعة الجغرافية للمناطق الطرفية من خلال الحجز المسبق عبر المنصة الالكترونية، مع تنظيم كارت خاص للذين تم تلقيحهم وموعد الجرعة الثانية”.

ولفت الى “استمرار الفرق الصحية بحملات اخذ المسحات العشوائية من المواطنين في المناطق الأكثر تسجيلا للإصابات تجنبا لتزايد حالات الإصابة بالفيروس، الى جانب التوجه نحو الأسواق والمحلات لزيادة التوعية بشأن مستجدات الوضع الوبائي، والالتزام بالاجراءات الوقائية والحجر الصحي للمصابين وعدم الاختلاط”.

وتشير احصاءات وزارة الصحة الى ان عدد الملقحين في البلاد تجاوز 699 ألف شخص، من مجموع 40 مليونا من سكان البلاد، مقابل أكثر من مليون و205 الاف إصابة مؤكدة، وأكثر من 16 ألف وفاة منذ بدء الجائحة.

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