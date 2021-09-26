وزارة التربية توضح حقيقة طباعة منهج جديد

المستقلة /- نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، وجود نية لطبع مناهج حقوق الانسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي: ان “المادة ستدرس شفهيا ضمن الدروس الاخرى ولن تشمل بالامتحان التحريري”.

وبين، ان “تضمين مناهج حقوق الانسان في المواد الدراسية الاخرى، يأتي بهدف توعية التلاميذ والطلبة بحقوقهم الفردية اسهاما بخلق مجتمع واع ثقافيا وفكريا بحقوقه المدنية”، مضيفا ان الوزارة ستقيم ورش عمل لانجاح تدريس هذه المادة”.

وكانت وزارة التربية قد اعلنت قبل ايام، انه سيتم تدريس مادة حقوق الانسان ضمن المناهج الدراسية المعتمدة ابتداء من الصف الخامس الابتدائي صعودا وبالتنسيق مـع المجلس الثقافي البريطاني.