وزارة الاعمار : بغداد تحتاج إلى “مخطط إنمائي شامل” لمعالجة الاختناقات

المستقلة /- أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن بغداد تحتاج إلى “مخطط إنمائي شامل” لمعالجة الاختناقات والزحامات اثناء التنقل بين المدن.

وقال مدير المركز الوطني للاستشارات الهندسية في الوزارة حسن مدب مجحم في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “العاصمة بغداد تشهد زيادة سكانية كبيرة اضافة إلى توسعة على مستوى حركة التنقل بينها وبين بقية محافظات البلد”.

وعد مجحم “التوسعة غير متكافئة مع وضعية الطرق التي جرى تنفيذها منذ مدد زمنية بعيدة”، مؤكدا “الحاجة إلى وضع مخطط انمائي شامل للعاصمة تُعالج من خلاله الاختناقات الحاصلة اثناء التنقل بين المدن باعتماد فتح طرق جديدة”.

يذكر أنَّ الطرق الحلقية الاربع الموجودة في بغداد والبالغة اطوالها التصميمية 230 كم بينما يبلغ طول المنفذ منها 87 كم فقط.