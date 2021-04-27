وزارة الاعمار : بغداد تحتاج إلى “مخطط إنمائي شامل” لمعالجة الاختناقات

المستقلة /- أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن بغداد تحتاج إلى “مخطط إنمائي شامل” لمعالجة الاختناقات والزحامات اثناء التنقل بين المدن.

وقال مدير المركز الوطني للاستشارات الهندسية في الوزارة حسن مدب مجحم في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “العاصمة بغداد تشهد زيادة سكانية كبيرة اضافة إلى توسعة على مستوى حركة التنقل بينها وبين بقية محافظات البلد”.

وعد مجحم “التوسعة غير متكافئة مع وضعية الطرق التي جرى تنفيذها منذ مدد زمنية بعيدة”، مؤكدا “الحاجة إلى وضع مخطط انمائي شامل للعاصمة تُعالج من خلاله الاختناقات الحاصلة اثناء التنقل بين المدن باعتماد فتح طرق جديدة”.

يذكر أنَّ الطرق الحلقية الاربع الموجودة في بغداد والبالغة اطوالها التصميمية 230 كم بينما يبلغ طول المنفذ منها 87 كم فقط.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ضبط 31 قطعة أثرية معدة للتهريب في ميسان

اخر الاخبار

الشمري يطالب بتشديد الاجراءات التفتيشية في المنافذ لمنع ادخال اي مواد ممنوع

اخبار العراق

وزارة الاعمار : بغداد تحتاج إلى “مخطط إنمائي شامل” لمعالجة الاختناقات

اخبار العراق

لجنة : أبرز القوانين التي نسعى الى إنهائها قانون انتخابات مجالس المحافظات

اخبار العراق

الصحة النيابية : كثرة المرافقين والاتيان بـ”هيترات” تسبب بانفجار قناني الأوكسجين

اخبار العراق

تقرير : مدير وكالة الاستخبارات المركزية يقوم بزيارة سرية الى بغداد

اخبار العراق

وزير العمل : قانون التقاعد الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد

اخبار العراق

وزير العمل : قانون التقاعد الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد

اخر الاخبار

تسريبات : شركة ”كوالكوم“ تعتزم إطلاق معالج متطور هذا العام

اخر الاخبار

شركة ”موتورولا“ تكشف عن هاتف جديد في سلسلة ”Moto G“

اخبار العراق

حقوق الانسان في النجف : تسجيل 13 حالة انتحار خلال ثلاثة اشهر

اخبار العراق

انخفاض أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد و المحافظات .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

وزارة الصحة تنفي تسجيل العراق أي إصابة بسلالة كورونا “الهندية”

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب توقعات اوبك بروز انتعاشًا عالميًا قويًا هذا العام

امنية

اعتقال مجموعة من المطلوبين بنزاع عشائري في البصرة

اخبار العراق

الرافدين : توزيع رواتب عدد من الوزارات عن طريق أدوات الدفع الالكتروني

اخبار العراق

متنبئ : خرائط الطقس تشير إلى تأثر العراق بحالة من عدم الاستقرار الجوي