وزارة الاسكان تعلن موعد إنطلاق مشروع الجبابة الالكترونية

المستقلة /- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن إنطلاق مشروع الجباية الالكترونية لقروض صندوق الاسكان نهاية العام المقبل.

وقال مدير القروض في صندوق الاسكان التابع للوزارة احمد هاشم ، ان “الصندوق وفي اطار العمل وفق برنامج الحوكمة الالكترونية الذي اولته الوزارة اهمية بالغة، فقد اطلق مشروع الجباية الالكترونية من خلال البنك المركزي ضمن خطة لاتمتة العملية الاقراضية كافة واعتماد البطاقة الائتمانية المرخصة من البنك المركزي والغاء جميع التعاملات النقدية مستقبلا”.

واضاف، ان “العمل بالمرحلة الاولى من المشروع بدأ مطلع شهر تشرين الاول الماضي في بغداد وبشكل تدريجي، بينما سيتم اكتمال المشروع نهاية العام المقبل 2021 ليتم تطبيقه في جميع محافظات البلاد”.

وأشار الى، ان “مشروع الجباية الالكترونية سيغني عن حضور المقترض الى مقر الصندوق او فروعه اذ بامكانه التسديد الكترونيا من خلال بطاقته الائتمانية العاملة بالبلاد، الى جانب نشر ثقافة التعامل الالكتروني والتسريع في انجاز المعاملات والقضاء على الروتين والفساد المالي الناتج عن التعامل النقدي و سهولة اصدار التقارير والمحافظة على حقوق المقترض من خلال انشاء محفظة لكل مقترض لدى الصندوق”.