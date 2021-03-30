واشنطن تعلن عن حوار استراتيجي عراقي – أمريكي في 7 أبريل

واشنطن تعلن عن حوار استراتيجي عراقي – أمريكي في 7 أبريل

المستقلة /- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي ستجري يوم 7 أبريل المقبل .

وقال قسم شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على “تويتر” وتابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الولايات المتحدة ستعقد مع جمهورية العراق محادثات الحوار الاستراتيجي عبر دائرة فيديو مغلقة في 7 أبريل بحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي لسنة 2008 بين البلدين”.

وأوضح أن “المحادثات ستتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجال التعليم والثقافة”.