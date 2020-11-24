وائل جسار يوجه رسالة حب لزوجته احتفالا بعيد ميلادها

المستقلة/ منى شعلان/ وجه الفنان اللبناني وائل جسار ، رسالة رومانسية لزوجته “ميراى مقدسي”، إحتفالا بعيد ميلادها ، والذي يحل اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.

ونشر وائل جسار ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صورة له تجمعه بزوجته، وعلق قائلًا: “حبيبتي ميراي شريكة حياتي.. بدي قلك أن وجودك بحياتي كنز، مشيت أنا وياكي مشوار طويل كان فيه طلعات ونزلات”.

وتابع جسار: “كنت دايما تعطيني معنويات تكمل المشوار، من خلال دعمك قلي أنا نجحت كنت دايما الجندي المجهول اللي دايما عم يصليلي، كل عام وأنت بألف خير أن شاء الله دوام الصحة والعافية.. بحبك”.

وكان النجم اللبناني وائل جسار أحيا مؤخراً حفلا غنائيا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته ٢٩ والذى اقيم على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم وائل جسار باقة من أغانيه المميزة التي تنال إعجاب الجمهور ومنها “غريبة الناس”، ” بتوحشيني”، “موجوع”، “مشيت خلاص”، “حلم حياتي”، ” أنت مين ياللي أنا مش عارفك”، وذلك وسط تفاعل كبير من الحاضرين.