هيئة الإعلام تخصص الرقم 177 للابلاغ عن مخالفات إلغاء ضريبة بطاقات التعبئة

المستقلة /- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، عن بيع بطاقات التعبئة بنفس قيمة المكتوب عليها اعتباراً من الغد، فيما خصصت أرقاماً للإبلاغ عن المخالفين للتسعيرة.

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” ، إن “هيئة الإعلام والاتصالات عقدت قبل ايام، اجتماعا موسعا مع شركات الهاتف النقال، ووجهت بضرورة تنفيذ قرار إلغاء ضريبة 20% على بطاقات التعبئة”، مبينا أن “جميع الشركات أعلنت التزامها التام بمحضر الاجتماع الرسمي وترحيبها بالقرار وإرسال رسائل الى المواطنين بإلغاء الضريبة اعتبارا من الغد”.

ودعا المؤيد المواطنين الى “عدم شراء اي بطاقة تعبئة تكون مع سعر الضريبة من المحال التجارية، والتبليغ عن المخالفين للسعر المتفق عليه”، لافتا الى “اهمية تعاون المواطنين مع الهيئة”.

وشدد المؤيد على “شركات الهاتف النقال بضرورة التزام وكلائها بالقرار”، مشيرا الى اهمية “التبليغ عن المخالفين للقرار من خلال الاتصال على ارقام الامن الوطني او على هيئة الاعلام والاتصالات الذي هو 177”.

وبين أن “سعر بيع بطاقة التعبئة للمواطن سيكون منذ يوم غد بنفس القيمة المكتوبة على البطاقة”، موضحا أن “بعض المحال التجارية كانت تضيف سابقا 250 او 500 دينار على اسعار بطاقات التعبئة وخاصة في الاقضية والنواحي بسبب جلبها من المدن البعيدة، حيث تم الاتفاق مع الشركات بمعالجة هذا الموضوع”.