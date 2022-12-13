هل يعود سيناريو 2018 من جديد ..الليلة؟

المستقلة/-يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي، فى العاشرة بتوقيت مكة مساء اليوم الثلاثاء، علي استاد “لوسيل” ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

ونجح منتخب الأرجنتين فى الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة الطواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتتطلع الأرجنتين للوصول لنهائي كأس العالم للمرة السادسة، ولا يتفوق عليه سوى ألمانيا (8)، لم تخسر الأرجنتين في نصف النهائي من قبل، حيث أقصت هولندا في آخر مرة في نسخة 2014.

منتخب الأرجنتين سبق وحصل على بطولة كأس العالم مرتين عبر تاريخه، في 1987 ، 1986 ، بينما لم يتوج منتخب كرواتيا باللقب نهائيا وكان أفضل انجازاته وصيف البطولة في النسخة الماضية 2018.

وتأهلت الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 2014 عندما احتلت المركز الثاني أمام ألمانيا، ووصلت كرواتيا إلى الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي وستتطلع إلى تكرار أدائها في 2018 بالوصول إلى النهائي مرة أخرى.

وفازت كرواتيا في المرة الأخيرة التي واجهت فيها الأرجنتين 3-0 ، ويمكن أن تصل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي إذا فعلوا ذلك مرة أخرى.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

النزاهة تكشف عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق رئيس التقاعد السابق ومدير كي كارد

الاخبار

الشمري يتحدث عن الفوضى الاقتصادية التي يشهدها السوق العراقي

الاخبار

الموسوي: نسبة التلوث البيئي في العراق بلغت 90%

الاخبار

اللجنة العليا تصدر مقترحا لاقامة مباراة ودية بين العراق والكويت على ملعب الميناء

اخر الاخبار

الركراكي قبل مواجهة فرنسا: نحن نحلم بالفوز بكأس العالم 2022

اخر الاخبار

هل يعود سيناريو 2018 من جديد ..الليلة؟

اخر الاخبار

تقارير صحيفة .. وفاة ثالث صحفي في مونديال 2022 بقطر

اخر الاخبار

تقارير صحيفة .. وفاة ثالث صحفي في مونديال 2022 بقطر

اخر الاخبار

طقس العراق .. توقعات سقوط الأمطار و انخفاض في درجات الحرارة

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

نصيف توجه أسئلة برلمانية للكشف عن العقارات التي يمتلكها العراق في الخارج

اخبار العراق

وزيرة فرنسية تثبت ان قرار غزو العراق لم يكن صحيحا

اخر الاخبار

المنافذ الحدودية .. إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بحوزة مسافرين عراقيين اثنين

اخبار السعودية

بعد اعلان الشراكة مع السعودية.. الصين تحقق اختراقا في العالم العربي

اخر الاخبار

السيسي يتوجه الى واشنطن للمشاركة في قمة قادة امريكا وأفريقيا

اخر الاخبار

جزر البهاما تعتقل مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX

اخر الاخبار

مبابي بصدارة أغلى 10 لاعبين فى نصف نهائي كأس العالم في قطر