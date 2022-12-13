هل يعود سيناريو 2018 من جديد ..الليلة؟

المستقلة/-يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي، فى العاشرة بتوقيت مكة مساء اليوم الثلاثاء، علي استاد “لوسيل” ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

ونجح منتخب الأرجنتين فى الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة الطواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتتطلع الأرجنتين للوصول لنهائي كأس العالم للمرة السادسة، ولا يتفوق عليه سوى ألمانيا (8)، لم تخسر الأرجنتين في نصف النهائي من قبل، حيث أقصت هولندا في آخر مرة في نسخة 2014.

منتخب الأرجنتين سبق وحصل على بطولة كأس العالم مرتين عبر تاريخه، في 1987 ، 1986 ، بينما لم يتوج منتخب كرواتيا باللقب نهائيا وكان أفضل انجازاته وصيف البطولة في النسخة الماضية 2018.

وتأهلت الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 2014 عندما احتلت المركز الثاني أمام ألمانيا، ووصلت كرواتيا إلى الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي وستتطلع إلى تكرار أدائها في 2018 بالوصول إلى النهائي مرة أخرى.

وفازت كرواتيا في المرة الأخيرة التي واجهت فيها الأرجنتين 3-0 ، ويمكن أن تصل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي إذا فعلوا ذلك مرة أخرى.