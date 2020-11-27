هل يعتزل بهاء سلطان الغناء وينضم لنقابة قراء القرآن الكريم؟

المستقلة/ منى شعلان/ ترددت أنباء خلال الأيام الماضية حول إعتزال الفنان المصرى بهاء سلطان الغناء ، وانضمامه إلى نقابة قراء القرآن الكريم ، وقبول عضويته من جانبها.

ومن جانبه نفى بهاء سلطان ، تلك الشائعات ، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلا:”جمهوري العزيز والقريب لقلبي ، أولا أشكر الخالق العظيم الذي ساعدني وشرح صدري لحفظ القرآن، الكتاب المستبين وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، يتمنى حفظه الصغير قبل الكبير لفضله العظيم، والذي يبث السعادة والرضا والصدق على جميع الأصعدة و نواحي الحياة، وأمدني بطاقه إيجابية ما يدفعني أن أكون إنسانا ملتزما محبا للخير يراعي ويتقبل الأخر “.

وتابع :” ثانيا جزيل فضل وتوفيق من الله إنه أمدني بحب جمهوري الذي شجعني ووقف بجانبي منذ بداية مشواري الفني، ومازال يساندني في كل مراحل حياتي الفنية، أعدكم جمهوري وأحبابي بأن أمضي قدما في مسيرة الفن الراقي والموسيقى التي عهدتموها مني بما يليق بى و بكم”.

وأضاف :” ثالثأ أود أن أتقدم بالشكر للدكتور احمد كريمه ونقيب القراء محمد حشاد ، وأوضح الالتباس الحاصل حيث إن بعض الصحفيين اخذوا كلامهم على غير محمله، وصدروا للناس أنهم يمنعوني من دخول النقابة، وهذا ما أنفيه نفيا قاطعا وجازما، وعار كليا عن الصحة، لذلك وجب أن أوضح أنني لم أطلب يوما أن أنضم إلى جمعية قراء القرآن الكريم، مع أنه شرف كبير لي، وشرف يتطلع إليه الصغير قبل الكبير “.

واختتم بهاء سلطان :” كل اللي يعرفني يعلم إني أبسط من كدا، وإني حبيت أشارك جمهوري جزء من حياتي الخاصة والتي أعتبرها حق من حقوقهم، أن يسمعوا فنانهم المحبوب يشاركهم الابتهالات والتواشيح الدينية، وبعض من آيات القران الكريم الذي يقرأها على مواقع التواصل الإجتماعي، أشكركم للحب والدعم .. وربنا يقدرني وأسعدكم بقدر ما في قلبي لكم “.