هل يحتاج ليفربول بديلا لفيرمينو؟

المستقلة/- بدأت الشكوك تحوم حول جودة عناصر ليفربول، بعد تراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ مؤخرا.

ويعيش ليفربول أوقاتا صعبة هذا الموسم، وتكبد 6 هزائم متتالية على ملعبه “أنفيلد”، آخرا بنتيجة 1-0 ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب ما ذكره موقع “ThisIsAnfield” الإنجليزي، فإن ليفربول بات في حاجة لمهاجم جديد، بعد انخفاض مستوى لاعبي الخط الأمامي، وبالأخص روبرتو فيرمينو.

ولم يسجل فيرمينو سوى 6 أهداف فقط في 37 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وذلك بعدما سجل المهاجم البرازيلي 27 هدفا في موسم 2017-2018، ثم 16 هدفا في 2018-2019، و12 هدفا في الموسم الماضي.

وأكد الموقع أن حصيلة الأهداف المتوقعة من فيرمينو في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي كانت 13.96 هدفا، لكنه لم يسجل سوى 9 أهداف 38 مباراة، وفي الموسم الحالي انخفض المعدل إلى 9.07 حتى الوقت الحالي، لكنه سجل 6 أهداف فقط.

وفقد فيرمينو أيضا ميزته كمحرك للفريق، وانخفض معدل لمساته وتمريراته الدقيقة، كما أنه يعاني من
الإرهاق بسبب الاعتماد الدائم عليه في ليفربول ومنتخب البرازيل.

وأشار التقرير إلى أن المدرب يورجن كلوب عليه البدء في عملية بناء الفريق مجددا، وسيكون أحد أكبر التحديات التي تواجهه هو تحديد الوقت المناسب للتخلي عن النجوم الكبار إذا اقتضت الحاجة، وعلى رأسهم فيرمينو.

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