هل اقترب ديبالا من ريال مدريد؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن حقيقة اقتراب ريال مدريد من عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس، من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا.

وذكرت تقارير إيطالية مؤخرا أن ريال مدريد عرض لاعبيه فينيسيوس جونيور وفرانشيسكو إيسكو، نظير التعاقد مع باولو ديبالا.

وقالت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسباني إن مسؤولي ريال مدريد نفوا هذه الأنباء، مؤكدين أن النادي الملكي لا يخطط لعقد مبادلة مع يوفنتوس للحصول على خدمات ديبالا.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة ريال والمدرب زين الدين زيدان يثقان في فينيسيوس وإيسكو، ولن يتم الاستغناء عن خدماتهما.

يذكر أن ديبالا صاحب الـ26 عاما انضم إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادما من باليرمو مقابل 40 مليون يورو، ويمتد عقده حتى 2022.