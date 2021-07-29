هشام السيفي يكشف سر عودته إلى الفيصلي الأردني

المستقلة/- أبدى المهاجم التونسي هشام السيفي، سعادته بالانضمام لصفوف فريق الفيصلي الأردني.

ووقع السيفي على كشوفات الفيصلي ليمثل الفريق في المرحلة المقبلة، في ظل الحرص على تعزيز القدرات الهجومية للفريق الطامح بالعودة إلى منصات التتويج.

وسبق للمهاجم التونسي صاحب الـ34 عاما أن لعب مع الفيصلي قبل موسمين، وساهم مساهمة فاعلة في قيادة الفريق لإحراز لقبي الدوري وكأس الأردن.

وقال السيفي في تصريحات صحفية: “الحمد لله أتممت اليوم التعاقد مع الفيصلي الذي يعد فريقا معروفا عربيا وآسيويا وهو نادي كبير ولذلك حين اتصل بي قبلت دون تردد، رغم وجود عروض أخرى، كما أنه تربطني علاقة جيدة بجماهير الفيصلي التي تكن لي محبة خاصة وأنا بالمثل”.

وأتم: “مدة العقد 4 أشهر قابلة للتجديد، وأنا سعيد بالعودة للفيصلي الذي خضت معه تجربة أولى ناجحة لعبت فيها 12 مباراة بالدوري و8 مباريات بالكأس، وسجلت 20 هدفا، وتوجت بلقبي الدوري والكأس، وإن شاء الله تكون التجربة الثانية ناجحة”.

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