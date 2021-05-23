هراء كامل .. كشف حقيقة انجذاب المغناطيس لجسم متلقي اللقاح

المستقلة /- اثارت فيديوهات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بين المواطنين حيث انجذب خلاله مغناطيس الى جسم متلقي لقاح فيروس كورونا.

وكشف عدد من العلماء حقيقة هذه المزاعم، حيث ظهرت انجذاب المغناطيس إلى جسم متلقي اللقاح المزعوم هو ناتج عن مواد في لقاح كورونا دخلت الجسم مع حقن التطعيم”، أو نتيجة “رقاقة إلكترونية مايكروية” (microchip) يتم حقنها مع اللقاح في الجسم.

وفي رد العلماء على ذلك ، وصف البروفيسور مايكل كوي من كلية الفيزياء في “ترينيتي كوليج دبلن” (Trinity College Dublin) -في تصريح لوكالة “رويترز” (Reuters)- الادعاءات بأنها “هراء كامل”، حيث جورد في حديثه لرويترز عبر البريد الإلكتروني؛ بأنك ستحتاج إلى غرام واحد من معدن الحديد لجذب ودعم مغناطيس دائم في جانب الحقن، شيء “تشعر به بسهولة” إذا كان موجودا.

وأضاف “بالمناسبة، تم حقن زوجتي بجرعتها الثانية من لقاح “فايزر” (Pfizer) اليوم، وقد حُقنت بها منذ أكثر من أسبوعين. لقد تحققت من أن المغناطيس لا ينجذب إلى أذرعنا!”.

ووفقا لـ”أسوشيتد برس” (Associated Press) لا تحتوي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المصرح باستخدامها في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة على أي ألمنيوم. ولا يحتوي لقاح “أسترازينيكا” (AstraZeneca) أو “سبوتنيك-في” (Sputnik-V) على ألمنيوم.