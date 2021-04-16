هاري كين يزيح محمد صلاح من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

المستقلة/- سجل هاري كين هدفين لفريقه توتنهام في شباك نظيره إيفرتون في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثنائية هاري كين في شباك إيفرتون أسقطت محمد صلاح من عرش جدول ترتيب هدافي الدوري، ليصبح الهداف الإنجليزي في رصيده 21 هدفا، بينما النجم المصري، محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول يتوقف رصيده عند 19 هدفا في انتظار لقاء الاثنين المقبل أمام ليدز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- هاري كين لاعب توتنهام 21 هدفا

2- محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدفا

3- برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 16 هدفا

4- دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون 14 هدفا

5- باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 14 هدفا