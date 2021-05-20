ننتظركم عند حدود غزة.. “سرايا القدس” تتوعد الجيش الإسرائيلي..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشرت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، رسالة مصورة شديدة اللهجة، وجهتها إلى الجيش الإسرائيلي.

وذكر الموقع الإلكتروني “فلسطين الآن”، أن سرايا القدس بعثت برسالة قوية إلى الجيش الإسرائيلي، في ظل العملية العسكرية المتواصلة لليوم الحادي عشر على التوالي، على قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي نشرتها “سرايا القدس” تحت عنوان “أين جيشكم؟ أين مدرعاتكم؟”، وهي خالية من جنود الجيش الإسرائيلي، قائلة: “ننتظركم منذ مئات السنين عند حدود غزة”

ويشار إلى أن سرايا القدس قد قصفت مستوطنات غلاف غزة وتل أبيب وبئر السبع وأسدود وعسقلان بعشرات الرشقات الصاروخية، ردا على استمرار العملية العسكرية “حارس الأسوار” الإسرائيلية على المواطنين المدنيين في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

 السعودية تكشف عن حالات لا تطبق فيها الإجراءات الاحترازية على القادمين من الخارج

اخر الاخبار

تحمل مواد خطرة .. الكشف عن قيمة التعويضات التي طلبتها مصر من السفينة البنمية

اخبار السعودية

الفنان السعودي فيصل بن خالد يطلق ” الجديد “

اخبار العراق

وزير الموارد المائية يتفقد المشاريع الاروائية في ذي قار

اخبار العراق

عالية نصيف تكشف عن تقطيع الملاعب الرياضية في منطقة الحرية وتوزيعها للمسؤولين

اخر الاخبار

بغداد : القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخرين بسرقة 20 مليون دينار

اخر الاخبار

الصحة العراقية تحذر من اطباء غير مخولين يعالجون المصابين بكورونا في اماكن غير رسمية

اخر الاخبار

الصحة العراقية تحذر من اطباء غير مخولين يعالجون المصابين بكورونا في اماكن غير رسمية

اخر الاخبار

الرافدين يمنح سلف للموظفين من حملة الماستر كارد لدى مصرفنا حصراً

اخبار العراق

في بغداد و المحافظات : ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

طقس: ارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق خلال اليوم واليومين المقبلين

اخبار العراق

التربية العراقية تحدد آلية صرف رواتب المحاضرين المجانيين

اخبار العراق

الصحة العراقية تحذر من تطعيم الأشخاص بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين

اخر الاخبار

الحكومة العراقية تحدد 20 موقعاً مرشحاً لإقامة المفاعلات النووية

اخبار العراق

اللجنة العليا لإعمار تخصص 73 مليار دينار لتنفيذ ثلاثة مداخل نموذجية في نينوى

اخر الاخبار

زعيم كوريا الشمالية يحظر الجينز وصبغ الشعر

اخبار السعودية

قرار سعودي عاجل بشأن العملية التعليمية