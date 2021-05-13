نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

المستقلة/- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي، من مدينة إسطنبول التركية.

وقال البيان الرسمي لليويفا: “المباراة النهائية لدوري الأبطال، ستقام على ملعب دراجاو في مدينة بورتو، وسيتم السماح بحضور 6 آلاف مشجع لكل فريق”.

وأضاف: “كان من المقرر إقامة النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن بعد قرار الحكومة البريطانية بوضع تركيا على القائمة الحمراء لوجهات السفر، فإن إقامة المباراة هناك كانت تعني عدم سفر الجماهير”.

وتابع: “الاتحاد الأوروبي ناقش نقل النهائي إلى إنجلترا، ورغم الجهود المضنية من جانب الاتحاد والسلطات، لم يكن من الممكن توفير ترتيبات الحجر الصحي في إنجلترا”.

وأبدى الاتحاد الأوروبي خلال البيان، امتنانه للشراكة والروح التعاونية لمسؤولي كرة القدم التركية، والتفهم الذي أظهروه في ظل هذه الظروف.