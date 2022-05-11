نصائح وأفكار مهمة للتخلص من الرطوبة في منزلك..جربيها

المستقلة /- تزداد نسبة الرطوبة في المنازل مع قدوم فصل الشتاء، والتي قد تنعكس آثارها على الديكورات الخشبية والأسقف وزوايا الغرف وغيرها من المناطق المعرّضة للرطوبة، فما الحل؟

اضرار الرطوبة في المنزل

يعتبر العفن من أنواع الفطريات التي تزيد فرصة انتشارها في الأماكن الرطبة، التي لا تحصل بطبيعة الحال على القدر الكافي من التهوية ولا تتعرض بشكل دوري لأشعة الشمس.

تختلف أضرار الرطوبة بناءً على كمية العفن التي خلّفتها في المنزل، فقد يؤثر تراكم كميات كبيرة من العفن على صحة الإنسان على المدى البعيد، وبشكل أخص الذين يواجهون مشاكل صحية في الجهاز التنفسي، بينما الضرر الأكبر والأكثر انتشاراً الذي يسببه العفن هو تلف الأثاث والخشب والطلاء.

كيفية التخلص من العفن في المنزل

اتعرض الأسطح للشمس والهواء يحميها من الرطوبة والعفن

يكمُن علاج رطوبة المنزل بخطوات بسيطة، أهمها التهوية الدائمة لكافة غرف المنزل والتأكد من وصول أشعة الشمس لأكبر قدر ممكن من الغرف ولأطول مدة زمنية ممكنة، حيث يساعد هذان العاملان في القضاء على أي نوع من أنواع العفن والرطوبة. فيما يلي نصائح أخرى إن كنت ترغب بمعرفة كيف تتخلص من الرطوبة في المنزل التي يعد التخلص منها من أهم الخطوات للحصول على بيت صحي ونظيف.

البحث عن المصدر الأساسي

من المهم عند القيام بخطوات معالجة الرطوبة في جدران المنزل أو الأثاث والأسقف هو البحث عن المصدر الأساسي للرطوبة، ثم معالجته وتنظيف وتطهير الأماكن المتعفّنة، بالإضافة إلى التأكد من عمليّة التجفيف، مع استبدال بعض قطع الأثاث التي يصعب التخلص من العفن عليها.

التخلص من المواد غير المقاومة للرطوبة

ننصحك بالتخلص من المواد التي لا يمكن أن تقاوم الرطوبة والعفن، بالإضافة إلى المواد المتعفّنة التي تمتصّ المياه، بما في ذلك الألواح الجدارية وورق الجدران والمواد العازلة، بالإضافة إلى الجبس، حيث تمتص هذه المواد الماء ولا تتمكّن من تبخيره وجفافه، واستبدالها بأنواع أفضل.

يُنصح بالتخلص منها نظراً لصعوبة عملية تنظيفها وتعقيمها بشكل كامل ونهائي، والتي تعد مهمة شبه مستحيلة، أما الأسطح التي لا تمتصّ الماء، كالزجاج والمعادن وبعض المواد البلاستيكية، فمن الممكن الاحتفاظ بها بعد تنظيفها، وتعقيمها، وتجفيفها.

علاج رطوبة المنزل عن الستائر

قد يكون التخلُّص من آثار الرطوبة والعفن عن أقمشة الستائر والمناشف سهلاً للغاية، وذلك عن طريق تعريضها لأشعة الشمس لفترة كافية، ثم تنظيفها بفرشاة ناعمة، ثم غسلها في غسّالة الملابس، مع إضافة بعض المواد المبيّضة المخفّفة، وشطفها بالماء وتجفيفها جيداً.

استخدام مواد التبييض

تأكد من جودة المبيضات عند الشراء

يُنصح باستخدام مواد التبييض والتنظيف الطبيعية على الأقمشة والمفروشات التي تعرضت للعفن والرطوبة، فهي من أكثر المواد الفعّالة في ازالة الرطوبة من المنزل والأقمشة والأثاث، حيث يمكنك خلط كوب من مادة التبييض مع لترين من الماء الدافئ، ثم غمس الفرشاة في هذا المحلول، بعد ذلك مسح الأجزاء المتعفنة، كما يمكنك سكب محلول التبييض في عبوة الرش والرذاذ، حيث ترش الأماكن التي تحتوي على بقع العفن أو الرطوبة.

استخدام جهاز سحب الرطوبة من المنزل

في الحالات التي ترتفع فيها معدلات الرطوبة جداً، ننصحك بالاعتماد على الأجهزة الخاصة بالتخلص من الرطوبة، إذ تعتبر أجهزة معالجة الرطوبة في جدران المنزل حلاً ممتازاً، بشكل خاص للمنازل التي تفتقر إلى التهوية، لكي تسمح للرطوبة بالتبخر من تلقاء نفسها، كما يمكنك الاستعانة بإحدى شركات تعقيم وتنظيف المنازل في دبي، لمساعدتك على التخلص من رطوبة المنزل بسهولة تامّة.

التأكد من عدم تسرّب المياه

يعد الماء من أهم العوامل التي تسبب الرطوبة والعفن في المنزل، ولمعالجة هذا الأمر، سيتعين عليك التأكّد من عدم وجود أيّ تسريب للماء في أيّ مكان في المنزل من خلال فحص الأنابيب وأحواض المياه، بالإضافة إلى أحواض الاستحمام مع الحفاظ عليها جافة، نظيفة، ومعقّمة.

كثيرة هي النصائح التي يمكنك قراءتها حول التخلص من الرطوبة في المنزل أو اضرار الرطوبة في المنزل ومشاكل العفن، ولكن النصيحة الأساسية هي المحافظة على نظافة المنزل بشكل عام والاستمرار بفتح النوافذ لإدخال كمية كافية من الهواء وأشعة الشمس، ومن الأمور المهمة أيضاً هو صنع قائمة صيانة منزلية.