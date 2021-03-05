نزار الفارس يناشد الرئيس السيسي.. وفنانة شهيرة رفضت مقابلته بسبب رانيا يوسف

المستقلة/- منى شعلان/ ناشد الإعلامي العراقى نزار الفارس ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تسهيل إجراءات التصاريح للإعلام العراقي في مصر.

وقال نزار الفارس خلال مؤتمره الصحفي المقام حاليًا بالقاهرة: “بنعاني من تخليص التصاريح للإعلام العراقي في مصر وبنطالب مكتب الرئيس بالتسهيل، عشان يكون في تبادل إعلام بين البلدين”.

وأكد الفارس خلال المؤتمر بشأن لقائه مع الفنانة رانيا يوسف ، أنه كان مشهورًا قبل لقائه معها ولكن ازدادت شهرته بعد اللقاء قائلًا: “أنا حققت لرانيا يوسف شهرة في العراق وهي العكس في مصر”.

وقال نزار إن رانيا يوسف كانت على علم بجميع شروط البرنامج قبل لقائه معها، مضيفاً: “قولت لرانيا يوسف هسمعك أغنية إسرائيلية وقالت موافقة، وعرفتها أني هتكلم عن جرأتها ووافقت برضه”.

وتابع: “رانيا أخذت أجرا من البرنامج ولكن مقدرش أقول أخدت كام، ولكنها محترمة وقدرت ميزانية البرنامج”.

من جانبه قال المستشار هيثم عباس، محامي نزار الفارس، إنه من المقرر أن تمثل الفنانة أمام المحكمة بشأن اتهامها بسب وقذف موكله.

وتابع عباس خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بحضور الفارس: “بنطالب رانيا يوسف بتعويض عن اتهامها له بالتحرش وبالسب والقذف ولو المحكمة حكمت بتعويض مادي يبقى معنى كده أن إحنا مش كدابين”.

وسبق، قال المحامى هيثم عباس، أنه طالب بتعويض قدره 5 مليون جنيه، بتهمة التشهير بموكله نزار الفارس وتعرضه للسب والقذف من رانيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف نزار الفارس، عن رغبته فى القيام بحوار صحفي مع الفنانة نادية الجندي، مؤكدًا أن الفنانة رفضت إجراء حوار معه.

وقال نزار الفارس على هامش المؤتمر الصحفى الذي أقيم اليوم بأحد الفنادق: “أريد أن أحاور نادية الجندي وأنا بحبها”، مؤكدًا أن الفنانة نادية الجندي رفضت إجراء حوار معه خلال الفترة الحالية بعد الجدل المثار الذي أقيم فى حلقة الفنانة رانيا يوسف.