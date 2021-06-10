نجوم ريال مدريد عرقلوا التعاقد مع كونتي

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إنجليزي عن مفاجأة تتعلق باتفاق ريال مدريد والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وحاول ريال مدريد، التعاقد مع أنطونيو كونتي، لقيادة الميرنجي، خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، قبل توجيه الدفة إلى كارلو أنشيلوتي.

وبحسب صحيفة “التايمز”، فإن هناك 10 لاعبين من ريال مدريد، رفضوا قدوم أنطونيو كونتي لخلافة زيدان.

وأوضحت أن 10 لاعبين من ريال مدريد، تواصلوا هاتفيًا مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، وهددوه بالرحيل عن الفريق، حال التعاقد مع كونتي.

ونوهت الصحيفة، إلى تصريح قديم لراموس في 2018، عندما كان كونتي مرشحًا أيضًا لتدريب ريال مدريد.

وقال راموس وقتها “الاحترام يُكتسب، لا يُفرض، إدارة غرفة تغيير الملابس، أهم من معرفة المدرب الجديد”.