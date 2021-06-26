نجم ميلان يفي بوعده الطريف للجماهير

المستقلة/- أوفى الفرنسي ثيو هرنانديز ظهير أيسر ميلان بوعده المجنون الذي قطعه على نفسه للجماهير، حال تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

ثيو كان قطع وعدا على نفسه أمام الجماهير، بأنه سيقوم بـ”صبغ” شعره باللونين الأحمر والأسود، وهي ألوان أعلام ميلان، وذلك حال تأهل “الروسونيري” إلى دوري أبطال أوروبا.

وبعد شهر على عودة الفريق إلى دوري الأبطال، أوفى ثيو بوعده المجنون، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام”.

وسيشارك ميلان في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بعد غياب 7 سنوات، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي.