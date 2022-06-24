نجاح عملية جراحية في ميسان برفع سكين من صدر شاب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية صحة ميسان، الجمعة، عن نجاح عملية جراحية خطيرة تم اجرائها لشاب من أهالي المحافظة.

وقال مدير اعلام الصحة محمد الكناني لـ(المستقلة) ان  فريق طبي في مستشفى الصدر التعليمي برئاسة  الدكتور قصي البهادلي اخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية تمكن  من اجراء  انقاذ حياة شاب بعد تعرضه لطعنة سكين في الصدر في ساعات متاخرة من الليل.

واشار الى ان السكين كانت مستقرة في عظم القص و مخترقة منطقة المنصف الصدري باتجاه القلب مسببا جرح في البطين الأيمن و الرئة اليمنى.

ونقل الكناني عن الطبيب المشرف على العملية قوله ان المريض كان يعاني من وجود سكين حادة مستقرة في صدره حيث تم اجراء الفحوصات اللازمة للمريض ابتداء من دخوله قسم الطوارى ولحين ادخالة العناية المركزة.

وأكد أن المريض اخرج بصحة جيدة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار قطر

أمير قطر يصل القاهرة بدعوة من السيسي

اخر الاخبار

الفيفا يقرر زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم

اخبار العراق

نجاح عملية جراحية في ميسان برفع سكين من صدر شاب

اخر الاخبار

كهرباء الميكانيك..ترفك لايت..القطع كل ربع ساعة !!

اخر الاخبار

المانيا تواجه أزمة غاز بعد انخفاض 60% من عمليات التسليم

اخر الاخبار

“منتدى اصنع في الإمارات” يختتم أعماله بتوقيع 32 اتفاقية

اخر الاخبار

استقالات الكتلة الصدرية…قراءة واقعية

اخر الاخبار

استقالات الكتلة الصدرية…قراءة واقعية

اخبار العراق

هيئة الحج:  لم نحصل على اي زيادة من السعودية باعداد حجاجنا

اخبار العراق

حفلة.. مفاجأة نوال الزغبي الصيفية

اخبار العراق

دواي في العاصمة للمطالبة بـ”حقوق” ميسان وسرعة انجاز المشاريع الوزارية 

اخر الاخبار

  اللعبة النصية في تشكيل السرد

اخر الاخبار

الاتزان الرقمي يتصدر الاهتمام في مهرجان كان ليونز

اخبار العراق

الأمن الوطني يعتقل (16) متهماً بأزمة الوقود في أربع محافظات

اخبار العراق

زيدان: القضاء اختار لنفسه أن يكون مستقلاً عن بقية السلطات مهما كان ثمن

اخبار العراق

وزارة الصحة : مرض الكوليرا لا يزال تحت السيطرة

اخبار العراق

مجلس الخدمة يشكل لجاناً لتنفيذ قرار تثبيت المتعاقدين في مؤسسات الدولة