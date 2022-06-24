نجاح عملية جراحية في ميسان برفع سكين من صدر شاب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية صحة ميسان، الجمعة، عن نجاح عملية جراحية خطيرة تم اجرائها لشاب من أهالي المحافظة.

وقال مدير اعلام الصحة محمد الكناني لـ(المستقلة) ان فريق طبي في مستشفى الصدر التعليمي برئاسة الدكتور قصي البهادلي اخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية تمكن من اجراء انقاذ حياة شاب بعد تعرضه لطعنة سكين في الصدر في ساعات متاخرة من الليل.

واشار الى ان السكين كانت مستقرة في عظم القص و مخترقة منطقة المنصف الصدري باتجاه القلب مسببا جرح في البطين الأيمن و الرئة اليمنى.

ونقل الكناني عن الطبيب المشرف على العملية قوله ان المريض كان يعاني من وجود سكين حادة مستقرة في صدره حيث تم اجراء الفحوصات اللازمة للمريض ابتداء من دخوله قسم الطوارى ولحين ادخالة العناية المركزة.

وأكد أن المريض اخرج بصحة جيدة.