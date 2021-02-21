نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق من هجوم بالرصاص على موكبه غربى طرابلس 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت مصادر بوزارة الداخلية الليبية ، اليوم الأحد، بأن وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، نجا من محاولة اغتيال تعرض خلالها موكبه لهجوم بالرصاص غربي طرابلس.

وتم تنفيذ محاولة الاغتيال من خلال سيارة مصفحة اخترقت موكب الوزير ولم تتمكن من الوصول إلى سيارة باشاغا، حسبما ذكرت المصادر

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية بدأت التحقيق بشأن الأطراف التي تقف خلف محاولة الاغتيال التي وقعت منذ قليل وستنشر كافة ملابسات الحادث خلال ساعات.

وفي وقت سابق، بحث يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب ترتيبات منح الثقة للحكومة الجديدة.

وبحسب بيان، فقد أجرى المبعوث الخاص، يان كوبيش، مساء أمس محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي المكلف، السيد محمد المنفي، ناقشا فيها سبل المضي قدماً في ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وكان رئيس مجلس الأمن قد أصدر بياناً يوم 9 فبراير/ شباط معرباً عن “ترحيب مجلس الأمن بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات”.

ودعا مجلس الأمن السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع، على النحو الوارد في خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، والبدء بالتحضيرات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول هذا العام.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

اخر الاخبار

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق من هجوم بالرصاص على موكبه غربى طرابلس 

اخبار مصر

مصر.. وقف تامر أمين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

اخر الاخبار

فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الاخبار

بارزاني : العلاقات السياسية بالعراق لم تعد بالمستوى ويجب ان نشارك السنة

اخر الاخبار

 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخبار العراق

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

اخر الاخبار

رد عاجل من الصومال على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف

اخر الاخبار

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام .. وهذا الشرط الوحيد للعودة

اخبار السعودية

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

اخبار السعودية

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

اخر الاخبار

كشف سر المرأة الرومانية المدفونة تحت سوق في لندن

اخر الاخبار

الكويت… توقعات باتخاذ قرار لمنع التجمعات بدلا من الحظر تفاديا للخسائر

اخر الاخبار

بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن