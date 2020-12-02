نتائج الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

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(المستقلة) شهد يوم الأربعاء إقامة 8 مباريات في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم في التالي نتائج الأربعاء في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الخامسة

إشبيلية 0 × تشيلسي 4

كراسنودار 1 × رين 0

المجموعة السادسة

بروسيا دورتموند 1 × لاتسيو 1

كلوب بروج 3 × زينيت 0

المجموعة السابعة

يوفنتوس 3 × دينامو كييف 0

فيرينكفاروس 0 × برشلونة 3

المجموعة الثامنة

مانشستر يونايتد 1 × باريس سان جيرمان 3

باشاكشهير 3 × لايبزيج 4

 

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