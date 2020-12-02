نتائج الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
(المستقلة) شهد يوم الأربعاء إقامة 8 مباريات في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ونقدم لكم في التالي نتائج الأربعاء في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
المجموعة الخامسة
إشبيلية 0 × تشيلسي 4
كراسنودار 1 × رين 0
المجموعة السادسة
بروسيا دورتموند 1 × لاتسيو 1
كلوب بروج 3 × زينيت 0
المجموعة السابعة
يوفنتوس 3 × دينامو كييف 0
فيرينكفاروس 0 × برشلونة 3
المجموعة الثامنة
مانشستر يونايتد 1 × باريس سان جيرمان 3
باشاكشهير 3 × لايبزيج 4
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