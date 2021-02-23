موسيقى

ناسا تنشر أول تسجيل صوتي من المريخ

المستقلة /- كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أول تسجيل صوتي من المريخ، وثَّقته مركبة “برسفيرنس”، إضافة إلى مقطع فيديو، يظهر هبوط المركبة على سطح الكوكب الأحمر.

وذكرت ناسا، في بيان لها، أوردته قناة “الحرة ” الأمريكية، أنه رغم تعطل ميكروفون المركبة أثناء الهبوط؛ إلا أنها تمكنت من التقاط صوت نسمة من الهواء على سطح المريخ، بعد هبوطها في مهمة البحث عن آثار حياة سابقة، وكشف أسرار الكوكب، ويدوم التسجيل الصوتي 18 ثانية.

وقال دايف جرويل، المهندس الرئيسي المشرف على أنظمة الكاميرا والميكروفون في المركبة: “ما يمكن سماعه خلال 10 ثوان من التسجيل هو صوت الهواء على سطح المريخ، الذي التقطه الميكروفون وتم بثه إلى الأرض”، وفقا لما نقلته “فرانس برس”.

كما نشرت الوكالة، أول فيديو لعملية هبوط المركبة التي توجهت للكوكب الأحمر، يدوم ثلاث دقائق و25 ثانية، ويظهر إطلاق مظلة هبوط مزينة باللونين الأحمر والأبيض ويبلغ قطرها 21.5 متر.

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