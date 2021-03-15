نادية الجندي تكشف تفاصيل تجربتها مع المخدرات

المستقلة /- كشفت الفنانة المصرية، نادية الجندي، عن مرورها بتجربة شخصية مع المخدرات، من أجل إجادتها تقديم الأفلام التي تناولت إدمانها ولترصد مخاطرها على الشباب والمجتمع.

واعترفت الجندي في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج “السيرة”، من تقديم وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية أنها عاشت تجربة شخصية مع شقيقها الذي أدمن نوعا من المخدرات، وتعرض للأذى بسببه.

وشددت نادية الجندي أنها شعرت أنه يجب تبني قضية إدمان المخدرات في أعمالها الفنية حتى آخر يوم في عمرها.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية وللمرة الأولى تمنحها جائزة عن أعمالها الفنية التي تتناول قضية إدمان المخدرات، مثل “الباطنية” و”الضائعة”.

كما كشفت نادية الجندي في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج “السيرة” عن أسباب انفصالها عن زوجها المنتج محمد مختار، بعد زواج دام 20 عاما.

وأوضحت أن الطلاق وقع بينهما بسبب اختلاف في وجهات النظر بشأن رغبته في العمل كممثل، ورفضها لرغبته خوفا من أن ذلك سيؤثر على عمله في مجال الإنتاج الفني، واصفة إياه بأنه “منتج لن يتكرر”.

وأفصحت نادية الجندي للبرنامج أن هوس الشهرة والخوف من تغير جسدها هو السبب في حرمان طليقها محمد مختار من إنجاب الأطفال.

 

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