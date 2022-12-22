نائب : 4 أسباب منها سياسية واقتصادية وراء تأخر انجاز الموازنة

المستقلة/- عزا احد اعضاء اللجنة المالية النيابية ، تأخر إنجاز موازنة 2023، إلى 4 أسباب منها سياسية وأخرى اقتصادية.

وقال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “تأخر إقرار الموازنات العامة يعود إلى عدة أسباب”، مؤكداً أنَّ “ذلك سيؤثر سلباً في المشاريع والخدمات”.

 

وبين كوجر، أن “جزءاً من تأخر إقرار الموازنة العامة متعلق بالصراعات السياسية، والآخر بالظرف الاقتصادي، كما أنَّ هناك جزءاً متعلقاً بالروتين القاتل في عمل الحكومات المتعاقبة”، وتابع، “توجد عدة معرقلات في طريق إقرار الموازنة العامة”.

 

وبيَّن أنَّ “المعرقل الأول هو تأخر تشكيل الحكومة وتابع أنَّ “الثاني هو الهبوط المفاجئ بأسعار النفط الذي أربك الحسابات الاقتصادية للموازنة”، وأضاف أنَّ الثالث هو “الخلاف بين أربيل وبغداد، والرابع هو الصراعات السياسية بين الكتل”.

 

وأكد كوجر أنَّ “تأخر إقرار الموازنة سيؤثر سلباً في الخدمات والمشاريع، وسيكون عمل الحكومة مشابهاً لحكومة تصريف الأعمال، لأنها لا تملك صلاحية إدراج مشاريع جديدة أو خلق فرص عمل، وستعمل حسب نظام 1/ 12”.

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