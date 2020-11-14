نائب كردي لمسعود بارزاني: أنتم تنهبون ثروات الكرد

المستقلة /- وجه عضو مجلس النواب هوشيار عبدالله تساؤلا لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قائلا: متی تترکون لغة المتاجرة بحقوق القومیة الکردیة.

وقال عبدالله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أو لستم انتم من تنهبون ثروات الكرد؟ ألیس بسبب فسادكم وفشلكم السياسي مازال موظفو الإقليم بلا رواتب منذ عدة سنوات؟”.

وأضاف “من هم الذین یطعنوكم في ظهرکم؟ أليسوا هم أنفسهم الذين استلموا منكم الرشاوى من نفط الإقليم وتشترون منهم المناصب؟”.

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