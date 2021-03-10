نائب تطالب النزاهة بفتح تحقيق بعقد شراء الطحين من مطاحن الموصل

المستقلة /- طالبت النائبة عالية نصيف، هيئة النزاهة بفتح تحقيق يتعلق بعقد شراء مادة الطحين من مطاحن الموصل.

وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، مخاطبة هيئة النزاهة، “نحيل إليكم طلب مجموعة شركات عراقية تُبين ما يجري من قبل الشركات المقدمة على مناقصة نقل مادة الطحين من مطاحن الموصل الى الوكلاء داخل المحافظة”.

وأضافت، أن “الشركات المتقدمة للمناقصة في نيتها سرقة مادة الطحين والدليل أن أرقام لوحات العجلات غير رسمية وخارج الخدمة”، مؤكدة أن السيارات “غير موجودة على أرض الواقع، وأرقام السيارات المذكورة أعلاه تابعة الى كل من الشركات (بركة إیلاف وزهرة الحامد)”.

وطلبت نصيف، “تدقيق ومشاهدة السيارات وكذلك أن تتدخل مديرية المرور العامة لمنع عملية السرقة وإجراء التحقيق”.

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