ميلان يتفوق على يوفنتوس في صراع المربع الذهبي

المستقلة/- حقق ميلان فوزا عريضا وثمينا على مضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وسجل ثلاثية ميلان كل من الإسباني إبراهيم دياز والكرواتي أنتي ريبيتش والإنجليزي فيكايو توموري في الدقائق 45+1 و78 و82 على التوالي.

وبهذا الفوز العريض، رفع ميلان رصيده إلى 72 نقطة وصعد من المركز الخامس إلى المركز الثالث ليؤكد أحقيته بأحد المقاعد الأربعة المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد يوفنتوس عند 69 وتراجع إلى المركز الخامس خارج المربع الذهبي للدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

ميلان يتفوق على يوفنتوس في صراع المربع الذهبي

رياضية

راضي شنيشل يكشف هدف الزوراء في الدوري العراقي

اخر الاخبار

السعودية تعلن تنظيم الحج وفق شروط خاصة للوقاية من كورونا

اخر الاخبار

الإمارات.. شرطة دبى تلقى القبض على أبرز تاجر مخدرات بريطاني

اخر الاخبار

مساعد وزير الخارجية المصرى لـ”سفيرة إسرائيل”: نرفض اقتحام المسجد الأقصى المبارك

اخبار العراق

مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تصف المنظومة الأمنية بـ”الفاشلة”

اخر الاخبار

اعتقال شخص أقدم على اغتصاب طفلة جنوب العراق

اخر الاخبار

اعتقال شخص أقدم على اغتصاب طفلة جنوب العراق

اخبار العراق

بعد اغتيال الوزني .. فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من خوض الانتخابات

عامة ومنوعات

عروس تغادر مراسم الزواج و تترك زوجها .. بسبب جدول الضرب

اخر الاخبار

14 دولة عربية تشارك في مسابقة “فلسطين ليست وحدها” وغزة تحرزالجائزة الخاصة

اخبار العراق

وزير يتهم الحكومات المحلية برمي “مياه المجاري والقاذورات” في الاهوار

اخبار العراق

عودة ( 104 ) عراقيا من مخيمي اكدة و عين عيسى للنازحين طوعيا

اخبار العراق

الكاظمي يوجه بسرعة الكشف عن قتلة الوزني

اخبار العراق

قصة امرأة … اختفت لخمسة أشهر وعاشت على العشب والطحالب

اخبار العراق

العراق يمتلك أكثر من 96 طنا من الذهب كاحتياطي

اخبار العراق

الكاظمي يوجه الاجهزة الامنية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط الوزني