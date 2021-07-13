ميسي يعلق على تجديد عقده مع برشلونة

المستقلة/- قام مقدم برامج تلفزيوني في الأرجنتين بتشغيل رسالة صوتية أرسلها ليونيل ميسي، قائد منتخب التانجو، إليه بشأن مستقبل اللاعب عقب التتويج بلقب كوبا أمريكا.

وخلال بث برنامج F90 التابع لشبكة ESPN في الأرجنتين، قام المقدم بولو فيغنولو بتشغيل رسالة صوتية أرسلها ميسي والتي قال فيها إنه كان يستمتع ببساطة باللحظة التي أعقبت مجد الحصول على لقب بطولة كوبا أمريكا.

وقال ميسي في التسجيل الصوتي: “أنا منفصل عن كل شيء، ولا أنظر إلى أي شيء، استمتع بهذه اللحظة، ولا أفكر في أي شيء آخر”.

وأضاف قائد منتخب التانجو وبرشلونة: “أستعد للذهاب في إجازة مع عائلتي، الحقيقة هي أنه من المستحيل أن أشرح السعادة التي أشعر بها أنا وعائلتي وأصدقائي”.

وانتهى عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو/حزيران الماضي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق حول توقيع عقد جديد.

من جانبها أشارت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، إلى أنه بالنظر إلى تصريحات ميسي، فيبدو أنه ترك كل ما يتعلق بمستقبله لوالده ومستشاريه، حيث يريد الآن الراحة والانفصال والتواجد مع عائلته.

وأفادت تقارير في إسبانيا أن ميسي يعتزم قضاء ثلاثة أسابيع إجازة قبل العودة إلى تشكيلة برشلونة في نهاية يوليو/تموز أو بداية أغسطس/آب.

وفي أعقاب فوز الأرجنتين، قال رئيس برشلونة خوان لابورتا الإثنين إن التجديد للنجم الأرجنتيني ليو ميسي، الذي بات دون عقد قبل أيام من فوزه بكأس بطولة كوبا أمريكا “يسير بشكل مناسب”.

وصرح لابورتا للصحفيين إن “(التجديد) يتقدم بشكل مناسب. ما هو مؤكد هو أننا سعداء للغاية من أجله. كل الكتالونيين، كل برشلونة، كل كتالونيا وأعتقد أن عالم كرة القدم بأسره سعيد بفوز ميسي بكأس كوبا أمريكا بالإضافة إلى ذلك فهو يستحق ذلك”.